Армения ведет переговоры о приобретении новой партии российских истребителей Су-30СМ, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

«Планируется приобретение новой партии самолетов. Сейчас ведутся переговоры», — сказал Тоноян армянской службе радиостанции «Свобода».

Он также отметил, что в Армении планируется создание частных армяно-российских компаний в сфере ВПК.

23 августа в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России «Интерфаксу» заявили, что РФ готова обсудить с Арменией поставку дополнительной партии истребителей поколения «4+» Су-30СМ.

Minval.az