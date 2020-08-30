Протестующие вышли на улицы белорусских городов в воскресенье 30 августа. По оценкам журналистов, в Минске в митинге приняли участие десятки тысяч человек.

На проспекте Независимости прошло несколько задержаний — всего, по данным МВД задержаны 140 человек, сообщает «Медуза».

Колонна демонстрантов поздравляла Александра Лукашенко с днем рождения (сегодня ему исполнилось 66 лет) и в очередной раз призывала его уйти с поста президента страны.

Акция закончилась мирно — когда начался дождь, протестующие отправились домой, а вокруг резиденции Лукашенко сняли оцепление.

Minval.az