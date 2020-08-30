Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которое запланировано в России на сентябрь этого года.

Ранее об отказе страны принять участие в этих учениях сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники.

«Россия и Индия — близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на «Кавказ-2020», — цитирует РИА Новости заявление официального представителя ведомства.

Отмечается, что российская сторона проинформирована об этом решении.

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