Старший сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор посоветовал оппозиции «взять себя в руки».

Журналист спросил у Лукашенко-младшего, что он сказал идеологическим соперникам.

«Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, размыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению», — сказал он (цитата по RT).

При этом сын президента отметил, что приветствует разнообразие мнений. «Но, когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо все-таки быть едиными и постараться идти в правильном направлении», — добавил он.

Виктор Лукашенко, как и его отец, занимается политической деятельностью — он помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета безопасности республики.

Minval.az