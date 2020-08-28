Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о переброске НАТО к белорусским границам американских истребителей F-16, которые ране находились под Берлином, сообщает «Белта».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — сказал белорусский президент, отметив, что исходит из худшего варианта сценария.

Он также заявил, что военная угроза действительно существует, поэтому он обязан отреагировать. «И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты», — добавил Лукашенко. По его словам, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы». «Им не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию», — подчеркнул Лукашенко.

Minval.az