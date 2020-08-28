Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил дать ответ на введение санкций со стороны ряда стран, в том числе Польши и Литвы, передает БЕЛТА.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

По его словам, поляки и литовцы барражировали через Беларусь в Китай и Россию, теперь же им придется летать через Балтику или Черное море. «А по санкционной продукции [на которую Россия ввела эмбарго] — пусть даже не мечтают», — добавил президент.

Он также рассказал, что поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков из литовских портов. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заверил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что Беларусь уже была под санкциями, поэтому не надо ее пугать.

Minval.az