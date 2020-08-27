Российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными.

Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Накануне Вашингтон обвинил Москву в провоцировании ДТП на северо-востоке САР, в результате которого пострадали американцы.

Руководитель ЦПВС полковник Алексей Посунько рассказал, что 25 августа группа военной полиции в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории. Авиационное прикрытие вели вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации.

Маршрут движения и состав патруля согласовали с США, однако, добавил он, американские военные следовали за россиянами.

«В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиция колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Наряду с этим было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями», — заявил он (цитата по РИА Новости).

В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская группировка в Сирии продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей по борьбе с международным терроризмом.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов также рассказал, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ были приняты «необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи». В Минобороны отмечали, что американской стороне предоставили «исчерпывающие пояснения» о произошедшем.

Minval.az