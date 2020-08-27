В Эстонии введен новый тип наказания для нарушителей скоростного режима — успокоительная остановка. Соответствующее предложение правовой комиссии парламента 27 августа поддержало правительство страны, сообщает «Интерфакс».

В соответствии с новыми правилами, водитель, который превысил скорость не более чем на 20 километров в час, сможет не платить штраф, а произвести остановку на 45 минут, чтобы отдохнуть и успокоиться. Это можно будет сделать либо в специально отведенных местах, либо просто на обочине.

Нововведения вступят в силу с 1 декабря.

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