Второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, требует подтвердить нарушение его права и перечислить в его пользу 2 млн драмов (более 4 тыс. долларов).

По словам адвоката Роберта Кочаряна Айка Алумяна, Кочарян обратился в суд, потому что судья Анна Данибекян, которая рассматривает дело «1 марта», опубликовала информацию о его состоянии здоровья без его разрешения.

«Судья, не спрашивая мнения г-на Кочаряна, не спрашивая мнения его адвокатов, сразу же обнародовала эту справку во всех подробностях. И в тот момент в зале, помимо участников процесса, были также лица, которые всегда приходят, следят за судебным процессом из зала, также были многочисленные СМИ», — сказал он.

Судья Анна Данибекян обнародовала данные о состоянии здоровья Кочаряна на судебном заседании 10 марта, представив справку, полученную из медицинского центра «Эребуни»: «У Роберта Кочаряна диагностирована острая вестибулопатия, артериальная гипертензия 3-й степени, нарушение сердечного ритма, высокий кардиоваскулярный риск с частыми желудочковыми экстрасистолиями. Перевод пациента в данный момент нецелесообразен по медицинским соображениям».

Сторона истца утверждает, что судья Анна Данибекян нарушила 8-ю статью Европейской конвенции, разгласив врачебную тайну.

На вопрос, почему в статусе ответчика оказалась Республика Армения, а не Анна Данибекян, Алумян ответил: «18- я статья Гражданского кодекса гласит, что Республика Армения несет имущественную ответственность за действия или бездействие государственных органов, государственных должностных лиц, причинившие лицу ущерб».

Minval.az