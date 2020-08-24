Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева прокомментировала диагноз, поставленный политику в немецкой клинике Charite, передает «Новое время».

«Вообще абсолютно ясно, что диагноз отравление ингибиторами холинэстеразы (ФОС содержит те же вещества) был понятен и омским врачам, но они это скрыли по очевидным причинам. И чудовищно врали. Какая низость и подлость», — заявила Васильева.

По ее словам, в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 заявляли, что уровень холинэстеразы у Навального был «нормальным» и капать атропин ему было не нужно.

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