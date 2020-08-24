Министерство обороны Беларуси заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной, планирует направить Вильнюсу ноту в связи с попыткой нарушения воздушного пространства страны.

«Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. Двадцать третьего августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района», — говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

«Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской сторон», — подчеркнули в минобороны Беларуси.

Minval.az