На площади Независимости в Минске собралось уже несколько тысяч человек, пишет интернет-портал tut.by. Остальные колонны с микрорайонов уже на подходе.
На площади Независимости в Минске собралось уже несколько тысяч человек, пишет интернет-портал tut.by. Остальные колонны с микрорайонов уже на подходе.
Дата: 2020/08/23 15:42
Раздел: Бывший СССР
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