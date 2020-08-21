Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе, он надеется, что вакцина скоро будет доступна молдавским гражданам.

«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что хочет сделать это «для всех граждан страны», чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдавию.

Minval.az