Общественница из Уфы — экс-кандидат в главы в Башкортостане — Рамиля Саитова опубликовала видеоролик, в котором возмутилась тем, что в республике много армян. Теперь ее планируют наказать за «возбуждение ненависти», сообщает Minval.az.

Ранее Саитова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором подошла к гуляющим в парке девушкам и подростку и возмутилась тем, как много в регионе армян. В качестве обложки ролика Саитова разместила фотографию Каринэ Аветисян — супруги главы Башкирии Радия Хабирова — с ее первой свадьбы. А в комментарии написала, что пока «башкорты тушат лесной пожар», армяне наслаждаются жизнью, «пилят бюджет», занимают учебные места.

Общественница призналась, что после публикации ролика получила тысячи угроз жизни и здоровью со стороны армян, которые ее терроризируют, демонстрируя национальную агрессию.

«Это не просто волна, это цунами агрессии. За то, что я подошла к девушкам и спросила, из какой они страны. Оказались армянки. Я спросила, откуда у нас столько армян. Я думала, это девушки из арабских стран», — уточнила она.

Minval.az