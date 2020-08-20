Обычное дело в политической практике, когда лидер оппозиции готовит себя в лидеры страны, и ему в этом целенаправленно помогают сподвижники и внешние попечители. Нечто подобное было и в Венесуэле, когда обычный серый парень в кроссовках из богатого квартала Каракаса Хуан Гуайдо объявил вдруг себя президентом страны, рассчитывая таким образом поставить законного президента Николаса Мадуро перед фактом.

Ставка на заключительный уличный натиск провалилась. Не вышло не только потому, что силы смуты неистово раскачивали обстановку в стране, доводя хаос до пиковой точки, но и потому что сорвалась использованная политтехнология цветной революции по превращению мечты в реальность.

Вынашивающая в себе высокие цели и накручивающая себе амбиции в эйфории лидер белорусской оппозиции, кое-как добившаяся статуса в кандидаты президенты Светлана Тихановская, настолько раскрутилась в политических амбициях, что потеряла самообладание. Прет на всех парах из эмиграции, как танк. Но если говорить по существу, то даже в лидеры оппозиции она не годится. Есть в колонне белорусских недовольных кадры по-сильнее, и на их фоне она выглядит не просто слабачкой, а серятиной. Из нее лидер нации, как из десертной жижи пуля.

Вообще белорусская революция, раскрывающаяся парадоксальными гранями, не перестает удивлять. Прежде всего, упертостью закулисных архитекторов и прямолинейностью исполнителей разного ранга на площадях и улицах. Создается ощущение, что вот уже в который раз из западного полюса прозвучала сакраментальная команда – «вы начните, а мы поддержим», не имея под собой вещественной основы.

Все вдохновители и разработчики настолько были уверены в скорой победе оппозиции, что раньше времени стали праздновать её. Но получился классически треш, прямо западного образца.

Недооценили фактор Лукашенко, человека, который, оказавшись один в поле рати, не дрогнул.

Возможно, и для него все происходящее под вывеской свободы волеизъявления вызывает тошнотворное чувство, но он не из тех, кого можно обвинить в слабости духа, или же в несоответствии контексту высокой политики. Да, он местами прямолинейный, брутальный, и опровергает природу тонкой, если не сказать скользкой, игры, к которой так тянутся ушедшие в отрыв европейцы. Но это человек, который не любит казаться, а предпочитает быть тем, кто он есть на самом деле.

Впрочем, о нем сказано много. А что же Светлана Тихановская, которую распиарили на весь свет, представив лицом новой национальной демократии? Она заслуживает внимания.

Если быть лапидарным, она в профессиональной политике абсолютно не тянет на серьезный вес. Даже наилегчайший для нее высокий уровень, и видно невооруженным глазом, как ее направляют, а она тихо и безропотно исполняет инструкции, да так, что обнажает полнейшую несостоятельность в плане драйвера.

Она – классическая креатура внешнего сектора, которой свалилось на голову популярности, и теперь едва перебарывает приток успеха.

Ее обращение к лидерам стран Европы не признавать победу Лукашенко — это крик неспокойной души, которой не хватает собственной энергии и изобретательности. Беда в том, что она играет по чужим нотам, хотя пытается выставить себя в авторском свете.

Ее личностный калибр не соответствует масштабу Национального координационного совета Беларуси, создание которого будто бы она инициировала. Никакой новизны в рождении этого органа не прослеживается, это разработка западной революционной политтехнологии, прошедшая провальную обкатку в нескольких странах.

Заявляя, будто выборы 9 августа «не были ни честными, ни прозрачными, а победивший на них, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах народа и всего мира», претендентка опосредованно внушает публике мысль, дескать, ее и следует воспринимать в качестве победительницы гонки. Но, как бы не так.

Запад, а если более точно, Польша с подачи Лондона, наткнувшись на белорусскую твердыню, были вынуждены прибегнуть к плану «Б» в виде создания Координационного совета оппозиции, чтобы он стал «единым представительным органом белорусского общества». И тут прослеживается калька венесуэльского сценария, который так и не смог за уши притянуть Гуайдо на президентскую позицию.

Но в случае с белорусской революцией надо признать, что усилия технологами предприняты большие. Кто-то предостерегал от появления «зеленых человечков» с Востока, то бишь из России, нагнетая положение высокой вероятностью вмешательства Москвы. Чтобы его не было, Запад обеспечил высокий уровень собственного вмешательства.

Пару лет назад в Варшаву пожаловал принц Уильям, внук королевы Елизаветы Второй в сопровождении высокопоставленных сотрудников внешней разведки Великобритании Mİ-6. В повестке королевского высочества был один вопрос – белорусский.

Раздав поручения координаторам и исполнителям проекта «Минск», он нашел время для встречи с лидерами польской «Солидарности», ставшей символом победы Запада над коммунизмом и СССР.

Это тоже был жест поддержки белорусской оппозиции, в которую немало вложено и которая пока не справляется с поставленной задачей трансфера власти. По части ноу-хау в революционной технологии западного образца есть подвижка. Впервые создана международная коалиция по типу тех, что обеспечили разрушение Ирака, Ливии, Афганистан, Йемена.

Чтобы свалить власть Александра Лукашенко, Лондон и Варшава призвали под знамена белого марша на Минск страны Балтии, Украину, Чехию и Словакию. Но не все эти государства, на беду штаба революции, расположившегося в Варшаве, одинаково активны. Тем не менее новый прецедент уже есть.

Однако первую незадачу выпалила Латвия, отказавшаяся видеть в Тихановской победительницу президентской гонки. Скорее, латвийские институты, следуя здравой логике, засвидетельствовали самоуважение. Они ясно дали знать, что нельзя издеваться над интеллектом, выдавая в выборе национального лидера в чужой стране подделку за оригинал. Рига на такую низость не пошла.

Тем временем самолеты, летающие в Минск из Лондона и других европейских столиц, тщетно пытаются доставлять наличность в пункт назначения. Курьеров революции не только не впускают в город, но депортируют с главным ресурсом народного движения – зеленой наличностью. А смельчаков с рюкзаками, что по-прежнему продолжают раздавать долларовые паи участникам уличных протестов прямо на площадях и переулках, силы безопасности Беларуси выявляют и интернируют.

Привычный ритм жизни законопослушной Беларуси нарушен, удалось подбить на забастовочное движение даже бывалых работяг. Тут сыграли роль фейковые информации и расклеивание ярлыков на членов президентской администрации и правительства (коррупционер, садист, антинародный элемент и пр.). Страна, известная партизанскими традициями и совестливостью граждан, уже никогда не станет прежней, размеренной и степенной.

Демократическая передозировка сделала свое дело. От нее перепало не только властям и народу, но и тем, кто все еще неистово раскачивает национальную лодку.

Плохая это штука – интоксикация от перебора, и потеря самообладания, что прослеживается у главных оппозиционеров, показывает насколько их гражданские и нравственные прицелы сбиты.

Один потерянный вид Светланы Тихановской проливает свет на то, какую неоднозначную реакцию вызывает безрассудный экспорт свободы не только у поставщика, но и получателя.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az