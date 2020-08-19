Экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.

«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Беларуси.

По мнению Цепкало, победа Тихановской «совершенно очевидна» и «на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

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