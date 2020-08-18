Министерство внутренних дел Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать действующую власть. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — пообещали в МВД.

Также в заявлении говорится, что сотрудники МВД не осуждают ушедших коллег, однако «сами не будут снимать погоны», чтобы было кому защитить белорусов. Правоохранители подчеркнули, что они не «режим», а часть общества.

Ранее глава МВД Беларуси Юрий Караев сообщил о готовности ответить симметрично на действия протестующих, отмечает «Лента.ру». «Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь омоновцев, это беспредел. На беспредел я тоже могу ответить беспределом. Пока сдерживаюсь», — сказал министр.

Minval.az