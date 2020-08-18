На стадии предвыборной гонки белорусские оппозиционеры презентовали программу, согласно которой предлагалось оформить границу с Россией, запретить деятельность пророссийских организаций на территории республики, вступить в НАТО, а также обязать образовательные учреждения вести процесс на белорусском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет, показанный в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

Документ ранее был доступен в Сети, но в настоящее время уже удален.

Программа носила название «Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов». Её придерживалась Светлана Тихановская.

Отмечается, что документ, который ранее был доступен в Сети несколько дней назад был удален, но информация, содержащаяся в нем, до сих пор хранится в кэше Google.

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