В Гомеле и Могилеве анонсировали митинги в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Портал «Правда Гомель» сообщает, что акция в городе состоится 18 августа в 18:00 на площади Ленина.

В сообщении сказано, что белорусы долго смотрели на беспорядки, устраиваемые отдельными гражданами под прикрытием «мирных акций». Но после «народного вече» в Минске, которое собрало 70 тысяч человек, жители Гомеля решили открыто выразить поддержку государству. Митинг состоится «в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси».

В Могилеве акция пройдет в 17:00 на площади Ленина, сообщает Mogilevnews.by. На митинг приглашаются все, «кому не безразлична судьба свободной суверенной Беларуси» и «кто хочет жить спокойно на своей земле».

Minval.az