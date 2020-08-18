Миллиардер Джордж Сорос через своего генерального представителя в Армении Ларису Минасян выразил армянскому премьеру Николу Пашиняну свое недовольство по поводу адресованного Александру Лукашенко поздравления.

Об этом сообщает газета «Голос Армении».

«В самом деле, как мог лидер суверенной Армении поздравить с переизбранием «последнего диктатора Европы» от имени «гордых граждан страны победившей революции»! Нонсенс, да и только!

Пашинян (от «избытка ума», надо полагать) решил пойти на маневр, чтобы обратить на себя внимание коллективного Запада, дескать, не даете инвестиций, так я поиграю в другую игру. В итоге получил взыскание от господина Сороса и затих.

Надолго ли? Пока Николу никто не предложил примкнуть к союзному государству, но вождь бархатной пародии на цветную революцию явно нервничает, причем нервничает не он один. Лариса Минасян, Варужан Аветисян, Арман Бабаджанян и прочие деятели, главной задачей которых является дискредитация российско-армянского сотрудничества, чрезвычайно озабочены тем, что в случае нормализации обстановки в Республике Беларусь российско-белорусским интеграционным процессам будет задан ускоренный темп, и Николу в сжатые сроки придется решать, участвует ли в этих процессах Армения или нет? В обоих случаях негативных последствий избежать не удастся, а Пашинян вовсе не тот политик, который сумеет долго маневрировать между интересами России и Запада, ведь его даже старик Сорос может поставить в угол», — отмечает издание.

Minval.az