С 10 августа неизвестный мужчина в Нью-Йорке ежедневно угрожал сотрудникам российского генконсульства и забрасывал камнями здание дипмиссии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

«Начиная с 10 августа, мужчина, предположительно местный житель, так как он выкрикивал угрозы на английском языке, забрасывал здание Генконсульства и парковку служебных автомобилей увесистыми булыжниками и камнями. Был нанесен серьезный материальный ущерб в первую очередь автопарку ГК», — цитирует агентство слова сотрудников ведомства.

По сведениям дипломатов, в первый же день полиция задержала злоумышленника, однако затем он снова оказался на свободе и продолжил приходить к зданию консульства. Дипломаты снова вызывали полицейских, но мужчина успевал уходить до их приезда.

«Во время задержания он выкрикивал на английском языке угрозы „я вас застрелю“ и „я вас убью“, обращаясь к сотрудникам Генконсульства. Также он вел себя агрессивно в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство, — заявили в Генконсульстве. — По счастливой случайности он не нанес ущерб здоровью кого-либо».

«На сегодняшний день нам сообщили, что мужчина якобы задержан, но никакой уверенности в том, что эта мера как-то позволит защитить сотрудников, нет», — добавили в Генконсульстве.

Minval.az