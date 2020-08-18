Как уже сообщал «Минвал», посольство США в Армении запретило своим сотрудникам прибегать к услугам армянских авиакомпаний для осуществления официальных поездок.

Международник Сурен Саргсян в беседе с Первым Информационным касаясь сообщения посольства США, которое было направлено также гражданам США и не только сотрудникам посольства США в РА, заметил, что Соединенные Штаты не первая страна, которая обратилась с подобным призывом к своим гражданам. Израиль также последовала примеру Европейского союза и какая-либо авиакомпания, зарегистрированная в Армении, не может лететь в Израиль.

«Сообщение посольства США было обусловлено лишь фактором безопасности, поскольку Европейским союз внес в черный список все авиакомпании, зарегистрированные в РА. Логично, что этому должны были последовать подобные заявления, какие сделали США и Израиль. Я не исключаю, что в будущем и другие государства также последуют примеру Европейского союза. Это серьезный удар авиационной отрасли и туризму. Подобные заявления означают начало гибели армянской авиации», – сказал Саргсян, добавив, что как чиновники США, так и граждане США читают эти заявления, и естественно, что они наносят серьезный удар по авторитету авиации Армении.

На вопрос удастся ли Армении в 2022 году после выхода из черного списка ЕС быстро восстановить сферу, Саргсян ответил, что ограничения будут до 2022 года, но и после этого надо еще раз осуществить мониторинг и после получения положительной оценки только Армения сможет осуществить шаги для повышения своего авторитета. «Но это будет очень сложным, крайне сложным процессом для любой авиакомпании», – сказал Саргсян.

Minval.az