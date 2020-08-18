Следующий белорусский президент продержится на своем посту не более двух–трех лет, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ).

По его словам, сейчас в политике «другие законы», поэтому те, кто хочет ей заниматься, должны знать, что «там президент гладить не будет по плечу». После этих слов Лукашенко положил руку на плечо одному из работников завода.

«Уходи, уходи!» — не вопрос. Я наработался. Я ухожу — я знаю, что вы будете следующему кричать «уходи», но очень рано, буквально через два–три года», — сказал он в беседе с работниками, которую транслировал телеканал «Беларусь 1» в понедельник, 17 августа.

Minval.az