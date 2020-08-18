Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.

«Поставят еще (белорусов. — ред.) в ланцуг (цепь. — ред.) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай, против России», — заявил Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».

По словам белорусского лидера, Россия «может отреагировать» на опасность.

«Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», — отметил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что у него и у президента РФ Владимира Путина «одно мнение» насчет ситуации с протестами в республике, и «заварушка» не случайна.

Minval.az