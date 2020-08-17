Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье, 16 августа, звонила белорусскому лидеру Александру Лукашенко, чтобы «поговорить». Об этом сам Лукашенко заявил во время общения с коллективом МЗКТ в Минске.

«Я знаю, кого они сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». (Президент Литвы Гитанас) Науседа там и прочие», — цитирует белорусского президента РИА Новости.

Он добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».

В свою очередь пресс-секретарь правительства Германии отрицает телефонный разговор между Меркель и Лукашенко, передает Reuters. По его словам, последний разговор лидеров двух стран состоялся 9 августа в день выборов президента Беларуси.

Minval.az