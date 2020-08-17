Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила президенту Литвы Гитанасу Науседе о намерении обсудить ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе телефонных переговоров с литовским лидером глава правительства Германии выразила благодарность Литве за помощь, оказанную Светлане Тихановской, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее.

«Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», — сообщается на сайте президента Литовской Республики.

Minval.az