Латвия готова принять граждан Беларуси, покинувших страну на фоне протестов, заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

«На внеочередном заседании правительства Латвии состоялась дискуссия об открытии границ для граждан Беларуси, и Латвия готова принять беженцев в соответствии с законами и требованиями безопасности в связи с COVID-19», — сказал Ринкевич.

Глава МИД Латвии завил, что на данный момент не прогнозирует большого потока белорусов, но все зависит от развития ситуации. «Надеюсь, что широких репрессий не последует, но мы готовы принять политических беженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много», — сказал министр.

На данный момент Латвия не получала от жителей Беларуси запросов на предоставление политического убежища.

Minval.az