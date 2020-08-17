Почти все задержанные в Беларуси по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых акциях уже освобождены. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также обнародовала список тех, кто отбывает административный арест. По ее информации, этот список будет обновляться и дополняться.

Minval.az