Несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, заметили 16 августа на российских трассах Е95 и M1, когда они двигались в сторону границы с Беларусью. Об этом пишет Conflict Intelligence Team.

На дороге между Петербургом и Псковом, как сообщил читатель «Фонтанки», ехали около 30-40 грузовых автомобилей и несколько военных внедорожников с личным составом. По оценке CIT, в них могли ехать «не менее 600 бойцов». В Западном военном округе сообщили изданию, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

На дороге Москва — Минск замечены машины без опознавательных знаков, сообщает Медуза».

Видео с этими автомобилями также опубликовал журналист Василий Максимов. По данным CIT, это видео сняли в 83 километрах от границы с Беларусью.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Еще несколько видеозаписей движущейся военной техники нашла «Медиазона». Один из роликов сняли в Москве, второй — на трассе М-1.

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