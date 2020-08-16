Белорусские СМИ вечером 16 августа сообщили о задержаниях в разных районах Минска после митинга в центре города. Портал TUT.BY написал в Telegram, что около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья».

«Читатели сообщают, что в нескольких районах Минска все-таки задерживают расходящихся с митинга людей», – передает TUT.BY.

«Минск. Информация о том, что люди, расходящиеся с массового митинга в центре Минска, каким-то образом задерживаются, подтверждается. Задержания проходят как в центре города, так и на окраинах во дворах домов», – сообщило Euroradio.

Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что возле ГУМА в Минске люди в штатском задержали несколько человек.

«Сообщают, что возле столичного ГУМа тихари схватили несколько человек, затащили в бус и увезли в неизвестном направлении», – сказано в сообщении.

«А задержания продолжаются. Возле Центрального РУВД двое в гражданке забрали парня», – сообщил NEXTA Live.

«Радыё Свабода» подтвердила информацию об участии в задержаниях людей в штатском.

«В эту маршрутку без номеров только что посадили несколько человек. В мгновение ока мужчины в штатском поймали возле ГУМа нескольких молодых людей», – рассказали журналисты.

Точное количество задержанных на данный момент неизвестно.

Министерство внутренних дел Беларуси не подтверждает задержания участников акции несогласных с итогами президентских выборов, прошедших в стране в воскресенье. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

— В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет, — цитирует Чемоданову ТАСС.

Minval.az