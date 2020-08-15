Министерство обороны Беларуси в субботу опровергло появившиеся в соцсетях утверждения о присутствии сербских наемников на территории республики, передает ТАСС.

«Очередной фейк от Telegram-каналов о «сербских наемниках», замеченных в Беларуси. Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр — 2020 Беларусь примет на своей территории 3 конкурса:

«Уверенный прием», «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». В одном из них — конкурсе «Снайперский рубеж», — который пройдет в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных сил Сербии», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства. Уточняется, что участники сербской команды прибыли в республику 10 августа.

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