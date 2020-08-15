Российская «Новая газета» приняла решения называть в своих материалах Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси», сообщается в Telegram-канале издания.

В тексте утверждается, что на прошедших выборах президента Беларуси за Лукашенко проголосовало 17 процентов избирателей (вместо 80,1 процента, о которых говорится в данных ЦИК). Эти данные «Новая газета» приводит со ссылкой на свой дата-отдел.

«Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом», — прокомментировали в «Новой газете» разницу между официальной статистикой и собственными данными. В материале белорусские власти также обвинили в том, что они «не смогли даже «правдоподобно» сфальсифицировать результаты выборов».

Minval.az