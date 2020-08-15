Создателя белорусского Telegram-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск на территории России, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее Путило также рассказал о том, что белорусский СК завел на него уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

По некоторым данным, 22-летний создатель NEXTA проживает на территории Польши, а его отец работает на канале «Белсат» в качестве ведущего спортивных новостей.

Так же Россия объявила незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало в межгосударственный розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ.

Отмечается, что Цепкало объявлен в розыск на основании УК.

До этого на Цепкало завели уголовное дело по статье о взятке и подали в розыск в Беларуси.

Ранее Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

Minval.az