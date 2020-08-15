МИД Беларуси назвал санкции Европейского союза (ЕС) против белорусских чиновников «концом политики». Об этом заявил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, передает издание naviny.by со ссылкой на агентство БелаПан.

По словам Глаза, наличие у ЕС политики в отношении Беларуси — ключевой вопрос на сегодняшний день. Он добавил, что для Минска взаимодействие с Евросоюзом является одним из приоритетных направлений внешней политики страны. В связи с этим Беларусь настроена сохранять и продолжать «пусть и сложный, но диалог».

О намерении ЕС ввести санкции против властей Беларуси стало известно 11 августа. Меры введут в том случае, если Минск не наладит диалог с оппозицией и не остановит насилие в стране. В ЕС подчеркнули, что президентские выборы в Беларуси нельзя считать свободными или справедливыми.

По данным источников Reuters, ограничительные меры введут в августе. Как рассказал собеседник агентства, на высшем уровне в ЕС к этому склоняются почти единогласно, однако Венгрия остается скептиком. В поддержку санкций выступили Германия, Австрия, Литва, Латвия и Швеция. 14 августа сообщалось, что ЕС предложит Минску помощь в выстраивании диалога с оппозицией.

15 августа Беларусь отказала во въезде в страну главе делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Роберту Бедроню и постоянному докладчику Европарламента по Беларуси депутату Пятрасу Ауштрявичюсу, не объяснив причины. Депутаты планировали оценить ситуацию в стране после выборов, пообщаться с задержанными, чиновниками и неправительственными организациями. После запрета они заявили, что таким образом Минск отказывается от любой возможности для диалога.

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