Во время интервью передаче Би-би-си HardTalk на руке у премьер-министра Армении Никола Пашиняна были часы Patek Philippe.

Как пишут пользователи соцсетей, стоимость часов Пашиняна составляет около 1,3 млн долларов.

Факт демонстрации своих дорогостоящих часов вызвал недовольство у пользователей соцсетей. В комментариях пишут, что премьер страны, экономика которой находится в плачевном состоянии, не имеет никакого морального права приобретать столь дорогой аксессуар.

Придя к власти на антикоррупционной риторике и сосредоточив в руках практически неограниченную власть, Пашинян втянул себя в теневые махинации. Микаэл Минасян – бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна, регулярно выкладывает в соцсети видеоролики с разоблачениями в адрес Никола Пашиняна. Он отмечал о наличии фактов, доказывающих, что премьер-министр Никол Пашинян вовлек Армению на черный рынок международной торговли оружием, контрабандных сигарет, а также сообщал, что власти страны замешаны в незаконной торговле алмазами и бриллиантами.

А потому, с учетом вышесказанного, появление на руке Пашиняна дорогостоящих часов уже никого в Армении не должно удивлять.

Minval.az