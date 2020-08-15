Американский актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать. Ролик опубликован на YouTube.

Норрис назвал Лукашенко «Сашей ноль процентов» и «Мистером тараканом». «Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил актер.

СМИ сообщают, что обращение было записано через сервис Cameo. При помощи этой платформы у знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату. Таким же образом появилось видео, на котором актер Элайджа Вуд высказывает слова поддержки Виктору Бабарико, бывшему кандидату в президенты Беларуси, которого арестовали в июне.

Minval.az