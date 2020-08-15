Гурбангулы Бердымухаммедов — единственный из лидеров стран СНГ, не поздравивших Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Причина этого — крупные финансовые разногласия. При этом серьезные претензии к Минску есть и у Кыргызстана, но президент Жээнбеков все же направил Лукашенко поздравительную телеграмму. Об этом пишет издание The Insider.

«Поначалу можно было предположить, что это недоразумение, потеря коммуникации. Бывает и такое, все восстановится и правительственная телеграмма будет доставлена в Минск. Но прошел день, потом еще один, два…, но – нет, не поздравил.

Кто-то, возможно, скажет, что причиной тому – постоянный нейтралитет Туркменистана. Но такая версия опровергается практикой: Аркадаг никогда не отказывал себе в том, чтобы публично порадоваться за «братьев по разуму», если им в очередной раз удавалось удержаться на своем посту — не мытьем, так катаньем.

Может быть, Бердымухаммедова просто не известили о трудных для Лукашенко выборах? Ведь откровенная фальсификация результатов сразу вызвала бурные и многочисленные протесты по всей Беларуси, а туркменскому деспоту, конечно, было бы неприятно узнать, что одного из его ближайших коллег так обижает собственный народ. Хорошо известно, что Аркадаг крайне мнителен по своей натуре, при встречах с ним даже лидеры стран первого мира стараются не затрагивать темы, которые могут его расстроить. С этой проблемой, например, как-то столкнулась канцлер Германии фрау Меркель: когда в ходе беседы с Бердымухаммедовым она заговорила о нарушениях прав человека в Туркменистане, тот сильно стушевался и встречу едва удалось продолжить…

Но и эта версия, как выяснилось, не соответствует действительности. Правду удалось прояснить благодаря известному туркменскому блогеру Сердару Айтакову. Дело в том, сказал он, что своим молчанием Бердымухамедов, в полном согласии с традициями тонкой восточной дипломатии, дал понять закадычному белорусскому другу, что за тем остается должок в 1,2 миллиарда долларов.

По мнению Ашхабада, долг образовался в результате срыва обязательств Беларуси по строительству на востоке Туркменистана Гарлыкского ГОК (горно-обогатительного комбината) по производству калийных удобрений. Проект и затем строительные работы были начаты 10 лет назад лукашенковской госкомпанией «Белгорхимпром», и это был крупнейший зарубежный проект белорусских подрядчиков. Комбинат был запущен в эксплуатацию в 2017 году — после многочисленных скандалов и многократных переносов сроков сдачи объекта – но так и не достиг даже 7% проектной мощности.

Несмотря на участие Лукашенко в церемонии открытия ГОКа, где он говорил о «грандиозном проекте, который принес ощутимую пользу нашим народам», отношения между Минском и Ашхабадом с тех были омрачены историей этого несостоявшегося успеха. Чуть позже Лукашенко откровенно дал понять, что Гарлыкский ГОК создает конкуренцию белорусским производителям калийных удобрений на мировом рынке.

Кроме того, выяснилось, что идея строительства на самом раннем этапе не была достаточно проработана. Слишком тяжелые условия работы (порой в 60-градусную жару), суета и спешка, обусловленные необходимостью исполнять указания сразу двух вождей, закономерно привели к печальному итогу. Белорусы уехали из Туркменистана, а хозяева в счет долгов реквизировали всю технику и оборудование строителей из братской страны. При этом в Минске считают, что именно Ашхабад остался им должен десятки миллионов долларов.

Именно эта грустная история не позволила Аркадагу вовремя поздравить батьку. Впрочем, возможно, Лукашенко всё-таки дождётся поздравлений — чуть позже, если Бердымухаммедова сумеют убедить, что тот удержит власть. Пока же в самом Туркменистане пресса ничего не сообщает о событиях в Белоруссии. В этом нет ничего обидного для братской страны: по меткому замечанию Сердара Айтакова, в туркменских медиа международная тематика появляется только в виде поздравлений по случаю успехов или соболезнований в связи с катастрофами. Очевидно, выборы в Беларуси для Ашхабада уже не успех, но еще не катастрофа…», — резюмирует издание.

Minval.az