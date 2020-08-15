

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны.

«Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите — иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил Лукашенко.

Minval.az