Президент Украины Владимир Зеленский предупредил власти Беларуси о возможном появлении на территории страны еще одного горящего Донбасса после того, как Минск принял решение передать России бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 15 августа.

Украинский лидер отметил, что решение Минска выглядит несправедливым и неприемлемым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Беларусью и Украиной. Кроме того, оно может обернуться негативными последствиями и для самого Минска, предрек Зеленский.

«Последствия этого решения будут трагическими… Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — заявил президент.

Minval.az