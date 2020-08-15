Главный редактор пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководитель телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, где люди несколько дней подряд протестуют против президента Александра Лукашенко.

«А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», — написалаона в Twitter.

«Вежливыми людьми» или «зелеными человечками» называют обычно вооруженных людей без опознавательных знаков, похожих на российских военных. Это так называемая «личная армия» Владимира Путина. В феврале-марте 2014 года такие «вежливые люди» неожиданно появились в украинском Крыму возле воинских частей, административных зданий и аэропорта.

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