Духовное управление мусульман Казахстана предложило начать открывать мечети в республике.

В ДУМК пояснили, что мечети планируется открывать поэтапно, в них будут соблюдаться необходимые меры предосторожности, а заполняемость не будет превышать 30%. Сейчас предложение находится на стадии одобрения, пишет Sputnik Казахстан.

Мечети в Казахстане открывались после режима ЧП, но вспышка коронавируса привела к их повторному закрытию. «Ислам всегда ценил жизнь и здоровье человека. И все меры, принимаемые нашим государством против инфекционных заболеваний, направлены на спасение человечества. Нам нужно отнестись к этому с пониманием», — отметили в Духовном управлении мусульман.

С 17 августа в Казахстане будет смягчен карантин, однако религиозные объекты пока останутся закрытыми.

Minval.az