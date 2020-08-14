В ЕС в последние годы старались наладить более тесные отношения с Беларусью и не хотели бы свести на нет достигнутые в этой сфере успехи, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«ЕС и, в частности, Австрия делали усилия, направленные на сближение с Беларусью (…) Минск помогал нам по некоторым вопросам, например — с Украиной», — сказал Шалленберг на пресс-конференции в Вене.

По словам министра, которые приводит «Интерфакс», «мы сейчас не хотели бы подтолкнуть их обратно к российской сфере влияния».

В то же время, говоря о ситуации в Беларуси после выборов, глава МИД Австии выразил надежду, что Минск прислушается к критике со стороны ЕС.

«Мы бы хотели, чтобы Беларусь пошла нам навстречу в том, что касается стандартов, ценностей. И мы все (в ЕС) согласны, что эти выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми», — добавил он.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с окончательными официальными итогами выборов, обнародованными ЦИК 14 августа, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил с большим отрывом от других кандидатов. За Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппоненте Светлану Тихановскую — 10,12%

Объявленные ранее предварительные данные вызвали в республике массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников несанкционированных акций.

В МВД Беларуси в пятницу сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных. Там также заявили, что прошедшие сутки стали самыми спокойными в Беларуси за последние четыре дня, за это время составлены 102 протокола об административном нарушении.

Minval.az