32 гражданина России, задержанные в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Еще один россиянин остался в Беларуси, так как помимо российского, у него есть еще и белорусский паспорт.

Власти Беларуси называли задержанных бойцами ЧВК «Вагнер». Российские дипломаты заявляли, что это сотрудники охранного предприятия, которые ехали транзитом через Беларусь на работу по контракту, отмечает «Медуза».

Выдачи задержанных также требовала Украина. По данным СБУ, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Minval.az