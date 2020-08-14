Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, в котором шла речь о протестах в республике.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — цитирует заявление Лукашенко агентство «Белта».

Он также призвал «остановиться, взять голову в руки и успокоиться».

«Скажите: а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — сказал он.

По мнению Лукашенко, «заводаторами» и организаторами происходящего являются «люди из заграницы». «В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым», — добавил он.

Также Лукашенко высказался о насилии, которое применяют к протестующим. «Попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — сказал президент.

Minval.az