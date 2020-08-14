Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов, сообщает Tut.by.

По данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента.

Депутат нижней палаты парламента Беларуси Анна Канопацкая получила 1,6 процента голосов, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,2 процента, а председатель социал-демократической партии Беларуси («Грамада») Сергей Черечень — 1,14 процента. Против всех проголосовали 4,59 процента.

Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень. ЦИК отклонил их жалобы.

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