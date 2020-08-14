Посольство США в Армении запретило своим сотрудникам путешествовать любыми армянскими авиалиниями, и то же самое призывает делать граждан США, пишет 168.am.

«В июне 2020 года Европейский Союз (ЕС) добавил всех армянских авиаперевозчиков в «черный» безопасности полетов ЕС из-за опасений по поводу надзора за безопасностью сертифицированных авиаперевозчиков в Армении.

Ограничение запрещает всем армянским авиаперевозчикам летать в страны ЕС до 2022 года.

Учитывая это обстоятельство, сотрудникам посольства США запрещено пользоваться услугами армянских авиаперевозчиков для официальных поездок. Это включает нижеприведенные субъекты, однако не ограничивается ими: Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball», — говорится в заявлении посольства.

30 июля Армения от Израиля также получила «черную карточку», которая основывается на вопросе включения Армении в «черный список» ЕС. По сути, Израиль также запретил вход армянским авиакомпаниям в свое воздушное пространство.

Minval.az