Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что покинул страну. Об этом он заявил в начале совещания по работе строительной отрасли, передает государственное агентство «Белта».

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что сейчас в стране пытаются «раскачать» трудовые коллективы.

«Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — заявил он.

Президент Беларуси отметил негативные последствия забастовок, в частности, на «Минском автомобильном заводе», «Минском тракторном заводе» и других.

«Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — заключил он.

Minval.az