В Дагестане открылась штрафстоянка для коров, куда помещают животных, за которыми не уследили хозяева.

На стоянке находятся коровы, которые пасутся не на лугах, а на газонах, или блокируют дороги, не давая проехать водителям.

Хозяева смогут забрать животное, заплатив штраф в две тысячи рублей.

«Кому-то идем навстречу, скидку делаем, бывает взрослые люди, бабушки, пенсионеры им просто так отдаем и просим больше не выпускать», — приводятся слова сотрудника администрации города Буйнакска Ибрагима Муртазалиева.

Отмечается, что если корова попадет на стоянку повторно, то владельцу придется заплатить пять тысяч рублей.

Minval.az