МИД России опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства, которое отменяет безвозмездную эвакуацию граждан страны из-за рубежа, передают «Ведомости».

Изменения предлагается внести в постановление правительства № 370. Сейчас оно позволяет бесплатно возвращать россиян из-за границы только в случае угрозы их жизни. МИД же предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.

По замыслу МИД, люди должны будут сами подавать запрос на возвращение на родину. Сумма, которую им придется за это заплатить, будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи. Ее нужно будет возместить в течение трех месяцев, в противном случае деньги взыщут принудительно.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть, помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отмечается в пояснительной записке.

Minval.az