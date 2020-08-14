Заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения правоохранительных органов республики в издевательствах над людьми, которые были задержаны во время акций протестов в стране.

Как стало известно, Барсуков этой ночью приезжал к Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Там журналисты спросили его, почему над задержанными издевались.

«Никаких издевательств не было», — ответил на это Барсуков.

Вечером 13 августа из этого центра, куда доставляют задержанных на протестах, начали выпускать людей. Многие граждане жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания.

Minval.az